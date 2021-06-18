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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أنطاليا

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٩]

    أنطاليا، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف ينجا في أنطاليا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع عقد في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أنطاليا
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