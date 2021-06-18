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    سياسة


    لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني رئيسة منطقة غاغوز المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا في أنطاليا

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٦]

    أنطاليا، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف اليوم في 18 يونيو رئيسة منطقة غاغوز المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا إيرينا فلاخ

    في أنطاليا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع عقد في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني رئيسة منطقة غاغوز المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا في أنطاليا
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