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    تصدير 2230 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٤]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2230 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 7 مليارات و427.2 مليون دولار أمريكي خلال 5 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 2230 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر
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