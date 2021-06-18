باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2230 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 7 مليارات و427.2 مليون دولار أمريكي خلال 5 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 2230 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر

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