تصدير 2230 نوع من المنتجات خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 2230 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 7 مليارات و427.2 مليون دولار أمريكي خلال 5 أشهر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١١:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك