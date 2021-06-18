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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح فندق "إنتركونتيننتال" في باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح الفندق.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو
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    الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو