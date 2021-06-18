الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "إنتركونتيننتال" بباكو
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥٩]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح فندق "إنتركونتيننتال" في باكو.
أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح الفندق.
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