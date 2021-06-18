توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والشركة التركية

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة "Zorlu Holding" (زورلو القابضة) من الشركات التركية الرائدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف ان منصة التعاون الجديدة ستساهم في الاستثمار في عدد من قطاعات الاقتصاد الأذربيجاني، بما في ذلك صناعة النسيج وتقوية علاقاتنا الاقتصادية مع الدولة الشقيقة. ستخلق المشاريع التي سيتم تنفيذها فرصا إضافية لتوسيع تطبيق التقنيات الحديثة وفتح فرص عمل جديدة.