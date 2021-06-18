ترميم أحد أقدم نسخ المصحف في أوزبكستان

طشقند، 18 يونيو (أذرتاج)

قام صندوق تطوير الثقافة والفنون لدى وزارة الثقافة الأوزبكية بترميم أحد أقدم نسخ المصحف (مصحف كاتا لانغار) التي يعود تاريخها الى القرن الثامن.

أفادت وكالة أذرتاج ان خبيري متحف لوفر الفرنسي جلبا الى عمل الترميم.

أجريت عملية الترميم في 3 مراحل. كانت المرحلة الأولى في نوفمبر عام 2019 والثانية في فبراير عام 2020 والمرحلة الأخيرة صادفت في مايو هذا العام.

كانت هذه النسخة القديمة تحتفظ في مسجد لانغار اوتا في محافظة كاماشين في ولاية قاشقادريا بجمهورية أوزبكستان.