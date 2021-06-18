أذربيجان: تسجيل 60 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 148 مصاب

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 60 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 148 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و399 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و339 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4961 مريض منهم ويستمر علاج 1099 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و661 ألف و27 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7953 فحص طبي.