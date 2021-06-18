أذربيجان: تطعيم 38 ألفا و76 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 ألفا و76 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 18 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 23 ألفا و774 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و14 ألفا و302 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و915 ألف و954 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و908 ألف و805 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و7 آلاف و149 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.