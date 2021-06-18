تقديم عرض عن التدريبات الدولية "نسر الأناضول - 2021"
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٠]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سيبدأ تدريبات الطيران التكتيكي الدولي "نسر الأناضول - 2021" بمشاركة عسكريين من دول مختلفة في 21 يونيو في القاعدة الجوية في مدينة قونية التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية انه في البداية، تم تقديم إحاطة مفصلة حول تخطيط التدريب وعملية الإعداد والدورة والمهام التي يتم تنفيذها على مراحل.
ستشارك مقاتلتان من طراز "ميق-29" وطائرتان مقاتلتان من طراز "سو-25" من سلاح الجو الأذربيجاني في تدريب الطيران التكتيكي الدولي "نسر الأناضول - 2021".
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