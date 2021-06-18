توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني إنتقام باباييف مع وزير الشباب والرياضة التركي محمد كاساب أوغلو.

افاادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الشباب والرياضة أن الطرفين أشار إلى الأهمية التاريخية لاجتماع شوشا بين الرئيسين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان وشددا على أهمية التوقيع على إعلان شوشا الذي يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات النظر حول تسريع تنفيذ محضر الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا في مجال الشباب والرياضة.

كما ناقشا عقد منتديات شبابية مشتركة ومعسكرات شبابية وبرامج تبادل بين أذربيجان وتركيا وتطوير علاقات التعاون بين بيوت ومراكز الشباب والتبادل المنتظم للخبرات والمعلومات وتنظيم زيارات في شكل وفود في مختلف المجالات وقضايا أخرى لزيادة تعميقها العلاقات.