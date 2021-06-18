  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٢]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني إنتقام باباييف مع وزير الشباب والرياضة التركي محمد كاساب أوغلو.

    افاادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الشباب والرياضة أن الطرفين أشار إلى الأهمية التاريخية لاجتماع شوشا بين الرئيسين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان وشددا على أهمية التوقيع على إعلان شوشا الذي يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

    وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات النظر حول تسريع تنفيذ محضر الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا في مجال الشباب والرياضة.

    كما ناقشا عقد منتديات شبابية مشتركة ومعسكرات شبابية وبرامج تبادل بين أذربيجان وتركيا وتطوير علاقات التعاون بين بيوت ومراكز الشباب والتبادل المنتظم للخبرات والمعلومات وتنظيم زيارات في شكل وفود في مختلف المجالات وقضايا أخرى لزيادة تعميقها العلاقات.

    AZERTAG.AZ :توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
    رجال الأعمال الأرمن المتهمون بنقل الاسلحة والمعدات القتالية غير القانوني الى اراضي أذربيجان مطلوبون دوليا
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]
    تسجيل 15 الف عقد زواج خلال يناير - أبريل
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٥‎]
    محاكمة مشارك في فعاليات جماعات مسلحة غير قانونية في اراضي البلد الأجنبي – صورة – فيديو
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
    الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من ألبانيا والعراق وليسوتو وإنكلترا وأيرلندا الشمالية
    توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال عمل الشباب والرياضة