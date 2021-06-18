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    انعقاد الاجتماع العشرين للجنة الأذربيجانية الروسية المشتركة

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤١]

    باكو، 18 يونيو (أذرتاج)

    انعقد الاجتماع العشرين للجنة الأذربيجانية الروسية المشتركة حول تقاسم موارد المياه لنهر سامور العابر الحدودي. أنشئت اللجنة بناء على "اتفاقية تعاون في مجال الاستفادة المثمرة من موارد الماء لنهر سامور الحدودي والحفاظ عليها بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة روسيا الاتحادية". تم تنظيم اللقاء عبر الاتصال المرئي في هيأة الري وإدارة المياه الأذربيجانية بسبب الجائحة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس هيأة الري وإدارة المياه الأذربيجانية ذاكر قولييف والوفد المرافق له شارك في الاجتماع. نوقشت في اللقاء العديد من المسائل منها تقاسم موارد المياه لنهر سامور بين البلدين ومتابعتها والاستثمار المشترك لخزان سامور للمياه وغيرها من المسائل.

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