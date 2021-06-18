موسكو، 18 يونيو، أذرتاج

قال دميتري بسكوف إن روسيا في اتصال وثيق بتركيا وأذربيجان وارمينيا بشأن استتباب الاوضاع في قراباغ.

أفادت أذرتاج عن بسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي قوله في تصريح له لصحفيين إننا فس اتصال وثيق بأنقرة وباكو ويريفان ونعتبر أن كل خطوة تتخذ يجب أن تكون مساعدة لاستتباب الاوضاع اللاحقة في جنوب القوقاز وتنمية البنية التحتية واللوجستية والنقل وتطبع الاوضاع ككل والا تتضمن اي عنصر يمكن له أن يسبب بتصاعد حدة التوتر.

عبد الله يفا مراسلة أذرتاج