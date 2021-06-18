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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي في أنطاليا

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٤]

    أنطاليا، 18 يونيو، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 18 يونيو في أنطاليا بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الاتحادية محمد عبد الرزاق.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء عقد على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي في أنطاليا
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