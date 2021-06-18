محاكمة مشارك في فعاليات جماعات مسلحة غير قانونية في اراضي البلد الأجنبي – صورة – فيديو

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

يواصل جهاز امن الدولة تدابير ترمي الى تحديد مواطني جمهورية أذربيجان ممن شاركوا في فعاليات جماعات مسلحة غير قانونية في اراضي البلدان الاجنبية ومحاكمتهم.

قال جهاز امن الدولة في بيان إن المواطن المدعو مير أحد بن توفيق مير إسماعيلي من مواليد 1979م الحامل جنسية أذربيجان المطلوب دوليا من قبل جهاز امن الدولة في ذمة التحقيق معه في الملف الجنائي المحرر بحقه لمشاركته في اراضي جمهورية سوريا العربية في فعاليات جماعات مسلحة غير قانونية لا في جمهورية أذربيجان ولا في تشريع البلد الاجنبي المذكور ضبط جراء عمليات البحث والتحري التي حققتها ادارات المباحث الأذربيجانية والاوكرانية معا في اراضي اوكرانيا وأحضر البلد مؤخرا.

ويتهم المواطن مير أحد مير إسماعيلي بمغادرته البلد في 20 يونيو عام 2013م من اجل المشاركة في فعاليات جماعة اجرامية تسمى بـ "جنود الشأم" المتزعمة من قبل عاجل بن تقي حاجييف في سوريا وبمشاركته مع سائر مواطني جمهورية أذربيجان في النزاعات والاشتباكات المسلحة الدائرة هنالك.

كما اتضح أن جزءً من مواطني جمهورية أذربيجان قتلوا جراء النزاعات المسلحة الدائرة في تلك المناطق.

وقضت بحقه المحكمة المناوبة حكم الاعتقال في ذمة التحقيق المستمر بحقه بمادة القانون الجنائي الأذربيجاني الـ1ر279 (المشاركة في فعاليات جماعة مسلحة غير قانونية خارج جمهورية أذربيجان).

وفي شهادته أمام التحقيق اعترف بارتكاب الجريمة وأعرب عن ندمه الصادق.

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1624001921373695096.mp4

ويجري التحقيق حاليا معه لكشف جميع ملابسات الوقائع.