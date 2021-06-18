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    سياسة


    بحث العلاقات بين أذربيجان وجمهورية غينيا بيساو

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٣٥‎]

    أنطاليا، 18 يونيو، أذرتاج

    عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف لقاء ثنائيا مع وزيرة الخارجية في غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا في أنطاليا.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء المنعقد على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية ارتكز على مناقشة العلاقات بين أذربيجان وغينيا بيساو.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

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