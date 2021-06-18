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    لجنة الدولة تناقش المسائل الخاصة بإزالة عوائق المنشآت المدنية المتضررة جراء عدوان أرمينيا

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٦]

    باكو، 18 يونيو، أذرتاج

    عقدت لجنة الدولة لشؤون ضمان تقييم الاضرار الملحقة بالأهالي والممتلكات العامة والمنشآت الخاصة بالبنية التحتية وكذلك الممتلكات الخاصة والمشروعات الخاصة جراء عدوان قوات جمهورية أرمينيا المسلحة على اراضي جمهورية أذربيجان بدء من 27 سبتمبر عام 2020م اجتماعا تاليا لها برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف 18 يونيو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الاجتماع شارك فيه اعضاء اللجنة ومحافظو المدن والمحافظات المتضررة من العدوان.

    واستمع الاجتماع الى معلومات وتقارير حول الاعمال المنفذة الى الحين في مجال إزالة الاضرار الملحقة وأعطيت توجيهات بشأن أوجه ملموسة وتسريع الاعمال.

     

     

    AZERTAG.AZ :لجنة الدولة تناقش المسائل الخاصة بإزالة عوائق المنشآت المدنية المتضررة جراء عدوان أرمينيا
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    لجنة الدولة تناقش المسائل الخاصة بإزالة عوائق المنشآت المدنية المتضررة جراء عدوان أرمينيا لجنة الدولة تناقش المسائل الخاصة بإزالة عوائق المنشآت المدنية المتضررة جراء عدوان أرمينيا