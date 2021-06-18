رجال الأعمال الأرمن المتهمون بنقل الاسلحة والمعدات القتالية غير القانوني الى اراضي أذربيجان مطلوبون دوليا

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

قالت النيابة العامة في بيان إنها حققت تحقيقا شاملا في معلومات مرئية ومسموعة ومطبوعة لدى عدد من وسائل الاعلام الجماهيرية وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن نقلا غير قانوني للاسلحة والمعدات القتالية والذخائر الحية تقدر بكلفة باهظة الى جمهورية أرمينيا ومنها الى منطقة قراباغ الجبلية التابعة لجمهورية أذربيجان تهريبا.

وحدد التحقيق أن رئيس مجموعة شركات "تاشير" المشتغل بالأعمال التجارية سامويل كارابيتيان وصاحب شركة "رويال سيس انجينيرينغ" المعروف في أرمينيا بـ "رجل العمل الرمادي" دافيد غالوستيان والمدير العام لشركة "كوميكس" أرا ابراميان وغيرهم نظموا خلال الفترة ما بين 2001-2021م بخلاف اتفاقية "نقل الشحنات الدولية" الجمركية واتفاقية تقييد الاسلحة التقليدية في اوروبا" نقلا عبر طرق تهريبية للاسلحة النارية كبيرة العيار والمعدات القتالية والمواد المفجرة القتالية واجهزتها بما فيه الصواريخ ومعداتها التي حصلوا عليها حصولا غير شرعي الى جمهورية أرمينيا ومنطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية والحافظات المتاخمة لها التي تعرضت للاحتلال الأرميني بواسطة الطائرات المدنية المنفذة رحلات مختلفة وكذلك طائرة الشحن من نوع ايل 76 تي دي التابعة لقوات أرمينيا الجوية وطائرة الشحن من طراز ايليوشين 76 تي دي التي اشتراها أرا ابراميان وعلى حساب أموال خصصوها من اجل تجهيز وتزويد قوات أرمينيا المسلحة بالاسلحة والمعدات القتالية والذخائر القتالية وغيرها من العتاد الحربي.

وفتح الملف الجنائي 28 ابريل عام 2021م لدى النيابة العامة وفقا للمواد ذات الصلة من القانون الجنائي ويجري التحقيق حاليا لدى ادارة المباحث العامة بالنيابة العامة.

واعلنت النيابة العامة استنادا الى الجرائم المذكورة عن أن المشار اليهم اعلاه مطلوبون للمحاكمة دوليا.

وبعثت النيابة العامة بطلبات دولية الى المؤسسات المعنية لدى البلاد الاجنبية.