وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره العراقي في أنطاليا
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٤٤]
أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج)
التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره العراقي فؤاد حسين.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جاء في اطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي أمس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٤٠]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١١]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢١]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٤٠]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٥]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١١]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١١]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٦]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٠٥]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٨:١٨]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٣٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك