أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج) التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره العراقي فؤاد حسين. أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جاء في اطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي أمس.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره العراقي في أنطاليا

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