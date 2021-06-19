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    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره العراقي في أنطاليا

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٤٤]

    أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره العراقي فؤاد حسين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جاء في اطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي أمس.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره العراقي في أنطاليا
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