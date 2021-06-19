مناقشات بين أذربيجان وتركيا في اجراء الدراسات الراديومترية والراديولوجية في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

جرى لقاء بين نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني روشان روستموف ورئيس مؤسسة أبحاث الطاقة والذرة والمعادن التركية عبد القادر باليكجي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول اجراء الأبحاث الراديو مترية والراديولوجية المشتركة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني وإعداد خريطة راديولوجية للأراضي الجارية دراستها.

قيل انه من الأولويات إعداد خريطة خلفية أشعة غاما في المناطق السكنية الجاري انشاؤها، اكتشاف المصادر الإشعاعية والتلوث والنفايات، كذلك المتابعة الراديولوجية لمصادر مياه الشرب وللري.

في اللقاء نوقشت مسائل إنشاء قاعدة قانونية في هذا المجال.