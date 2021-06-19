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    اقتصاد


    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 5 أشهر من روسيا

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٣]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج(

    استوردت أذربيجان معظم المنتجات خلال اشهر يناير – مايو من العام السابق من روسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن معظم المنتجات استوردت خلال العام السابق من الصين وتركيا وروسيا حيث بلغت قيمة الواردات من روسيا 767.9 مليون دولار ومن تركيا 660.4 مليون دولار ومن الصين 556.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 5 أشهر من روسيا
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