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    مناقشات مع ممثلي شركة "نيسباك" الباكستانية

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١١]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع ممثلي شركة "خدمات الهندسة الوطنية الباكستانية" (NESPAK).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان جباروف أشاد بالعلاقات الاخوة والصداقة الوثيقة بين أذربيجان وباكستان ودعم باكستان لأذربيجان ابان الحرب الوطنية.

    اشير في اللقاء الى وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان و دور اللقاءات والمناقشات المثمرة في توسيع الشراكة.

    قدم المدير العام لشركة "نيسباك" طاهر مسعود معلومات عن نشاط الشركة التي يرأسها.

    أجريت في اللقاء الذي حضره السفير الباكستاني بلال هايه مناقشات حول التعاون في مشاريع إعادة الاعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

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