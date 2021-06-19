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    سياسة


    أذربيجان ورومانيا تناقشان آفاق علاقات التعاون

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٧]

    أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 19 يونيو مع وزير الخارجية الروماني بوقدان آوريسكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق علاقات التعاون بين أذربيجان ورومانيا في إطار منتدى انطاليا الدبلوماسي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان ورومانيا تناقشان آفاق علاقات التعاون
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