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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الغابون في انطاليا

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢١]

    أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 19 يونيو في أنطاليا وزير خارجية الغابون باكومي موبيليت بوبيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جرى في اطار منتدى انطاليا الدبلوماسي وشهد مناقشة مسائل توسيع العلاقات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الغابون في انطاليا
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