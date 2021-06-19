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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ورئيس الأكاديمية التركية الدولية

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١١]

    أنطاليا، 19 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 19 يونيو مع وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح ورئيس الاكاديمية التركية الدولية طرخان كيريالي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جرى في اطار منتدى أنطاليا الدولي.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ورئيس الأكاديمية التركية الدولية
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