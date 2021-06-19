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    سياسة


    تمارين تحضيرية لتدريبات "نسر الاناضول 2021"

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    انتهت تمرينات تحضيرية أولية لطواقم السلاح الجوي الاذربيجاني في تدريبات "نسر الاناضول 2021" الدولية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين العسكريين نفذوا الطيران بغرض دراسة مناطق الطيران ومدارج الهبوط والاقلاع ومسارات، بما فيها التعرف على ظروف في مطارات احتياطية ومدارج الهبوط والاقلاع.

    ستبدأ التدريبات في 21 يونيو وستشارك فيها طائرتان نفاثتان من طراز ميج 29 وطائرتان مقاتلتان من طراز سو 25 للقوات الجوية الأذربيجانية.

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