شركة "زورلو" القابضة التركية تنفذ مشاريع في صناعة المنسوجات في أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
باكو، 19 يونيو (أذرتاج)
وقعت وزارة الاقتصاد وشركة "زورلو" القابضة التركية مذكرة تعاون.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان وزير الاقتصاد ميكائل جباروف قال في كلمة ألقاها في الاجتماع ان تركيا من البلدان الأكثر استثمارا في أذربيجان. إن مذكرة التفاهم للتعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد و"شركة زورلو" القابضة تفتح إمكانيات إضافية في توسيع الشراكة الاستثمارية. ستنفذ الشركة مشاريع استثمارية في صناعة المنسوجات وفي العديد من المجالات الاقتصادية في أذربيجان. ستدعم وزارة الاقتصاد تحقيق هذه المشاريع.
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