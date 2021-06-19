  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    اعفاء بعض البضائع المستوردة لإنشاء مطارات في الأراضي المحررة من رسوم جمركية

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٣]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    تم إعفاء بعض البضائع المستوردة لانشاء 3 مطارات جوية دولية في الأراضي المحررة من الاحتلال أي في فضولي ولاتشين وزنكيلان من رسوم جمركية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء علي اسدوف وقع قرارا حول التعديل على قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني في درجات رسوم جمركية في عملية التصدير والتوريد في جمهورية أذربيجان. يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوما من يوم توقيعه ويسري مفعوله حتى الأول من يناير عام 2024.

    AZERTAG.AZ :اعفاء بعض البضائع المستوردة لإنشاء مطارات في الأراضي المحررة من رسوم جمركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
    شركة "زورلو" القابضة التركية تنفذ مشاريع في صناعة المنسوجات في أذربيجان
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١١]
    مناقشات مع ممثلي شركة "نيسباك" الباكستانية
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٤]
    الآفاق الاقتصادية لأذربيجان تخلق ظروفا ملائمة لتوسيع التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
    معظم واردات أذربيجان من المنتجات خلال 5 أشهر من روسيا
    اعفاء بعض البضائع المستوردة لإنشاء مطارات في الأراضي المحررة من رسوم جمركية