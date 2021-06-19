اعفاء بعض البضائع المستوردة لإنشاء مطارات في الأراضي المحررة من رسوم جمركية
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
باكو، 19 يونيو (أذرتاج)
تم إعفاء بعض البضائع المستوردة لانشاء 3 مطارات جوية دولية في الأراضي المحررة من الاحتلال أي في فضولي ولاتشين وزنكيلان من رسوم جمركية.
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء علي اسدوف وقع قرارا حول التعديل على قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني في درجات رسوم جمركية في عملية التصدير والتوريد في جمهورية أذربيجان. يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوما من يوم توقيعه ويسري مفعوله حتى الأول من يناير عام 2024.
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