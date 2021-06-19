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    "إعلان شوشا": أذربيجان تشيد الدعم السياسي المعنوي لتركيا في إنهاء عدوان أرمينيا المستمر لمدة 30 عاما

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    يشير الطرفان الى أهمية مواصلة الحوار السياسي في كافة المجالات وتبادل الزيارات الرفيعة المستوى معبرَيْن عن ارتياحهما لوضع العلاقات المتنامية في المستوى الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والشقيقين. يعلن الطرفان بكل فخر ان أذربيجان انتصرت في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما وبالتالي وضعت حدا سياسة العدوان التي كانت أرمينيا تنتهجها منذ 30 عاما، وحررت أراضيها وضمنت انتصار العدالة التاريخية واستعادة القانون الدولي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في "إعلان شوشا" حول علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا.

    كما ورد في الإعلان: "تشيد أذربيجان الدعم السياسي المعنوي لجمهورية تركيا في إنهاء عدوان أرمينيا المستمر لمدة 30 عاما وفي تحرير الأراضي المحتلة وإعادة وحدة أراضي أذربيجان. سيواصل الطرفان مساعيهما في تعزيز الاستقرار والامن في منطقة القوقاز وإنعاش كل علاقات النقل والعلاقات الاقتصادية، كذلك تطبيع العلاقات بين دول المنطقة وتوفير السلام الدائم. في هذا السياق سيؤخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي الخاص لجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان."

    AZERTAG.AZ : "إعلان شوشا": أذربيجان تشيد الدعم السياسي المعنوي لتركيا في إنهاء عدوان أرمينيا المستمر لمدة 30 عاما
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