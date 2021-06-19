أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 123 مصاب

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 123 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و437 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و462 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4961 مريض منهم ويستمر علاج 1014 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و668 ألف و281 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7254 فحص طبي.