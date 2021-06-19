  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 123 مصاب

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٠٥‎]

    باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 123 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و437 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و462 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4961 مريض منهم ويستمر علاج 1014 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و668 ألف و281 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7254 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 123 مصاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٦]
    أذربيجان: تطعيم 40 ألفا و709 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
    أذربيجان: تطعيم 38 ألفا و76 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٨]
    أذربيجان: تسجيل 60 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 148 مصاب
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]
    أذربيجان: تطعيم 38 ألفا و556 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    أذربيجان: تسجيل 38 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 123 مصاب