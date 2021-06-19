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    سياسة


    رئيس أذربيجان إلهام علييف يهنئ رئيس ايران المنتخب سيد إبراهيم رئيسي

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٤٠]

    باكو، 19 يونيو، أذرتاج

    هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رئيس ايران المنتخب سيد إبراهيم رئيسي.

    أفادت أذرتاج أن نص التهنئة التي تؤكد على اعارة أذربيجان اهمية خاصة للعلاقات مع ايران التي تربطهما الجذور الدينة والثقافية تاريخيا جاء فيه ما يلي:

    "الاوضاع الراهنة لعلاقاتنا المرتقية الى مستوى التعاون الاستراتيجي تبعث بارتياح. والزيارات المتبادلة المتعددة بين البلدين وكذلك الوثائق الموقع عليه والمشاريع المشتركة قيد التنفيذ بما فيه فعاليات ناجحة للجنة الدولية تلعب دورا هاما في تنمية تعاوننا ذي الاهتمام المشترك.

    بتحرير اراضي أذربيجان القديمة والتاريخية من الاحتلال تمت اعادة بناء الحدود الأذربيجانية الايرانية الدولية بالكامل. هذه الاوضاع الجديدة تعد بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وفرص كبيرة من حيث تطوير التعاون الاقليمي. "

    وتعبر رسالة التهنئة عن الثقة في مواصلة علاقات الصداقة والتعاون الأذربيجانية الايرانية التي تعتمد على الاحترام المتبادل وحسن الجوار تعززها وتوسعها بجهود مشترك وفقا لمصالح شعبينا وبلدينا.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان إلهام علييف يهنئ رئيس ايران المنتخب سيد إبراهيم رئيسي
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