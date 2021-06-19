مصارعا أذربيجان بطلا اوروبا

سامكوف، بلغاريا، 19 يونيو، أذرتاج

تستمر بطولة اوروبا للمصارعين الناشئين في مدينة سامكوف في بلغاريا.

أفادت أذرتاج أن المصارع الأذربيجاني فرايم مصطفايف الذي يتنافس في الوزن الـ48 كغ المنضم الى التنافس من مرحلة ربع النهائي تأهل لمرحلة نصف النهائي بعد أن تغلب على المصارع الاستوني قبل انتهاء المباراة. ثم حصل مصطفايف على بطاقة النهائي بتغلبه على المصارع الروسي تغلبا كاملا. وتمكن من تحقيق الفوز الباهر على المصارع التركي في النهائي ليحصد الذهبية. وقد حصد الذهبية قبل سنتين في بطولة اوروبا للمصارعين تحت 15 سنة ايضا.

كما تغلب المصارع الأذربيجاني الذي تنافس في البطولة في الزنة الـ55 كغ على المصارع الاستوني في الانطلاقية بتفوق كامل. ثم تجاوز بنفس الحسامة على المصارع الألماني. وحصل على بطاقة مرحلة نصف النهائي بعد أن تغلب على المصارع الروسي رغم صعوبة التنافس معه. وتغلب في هذه المرحلة على المصارع البيلاروسي ليخطف بطاقة النهائي الذي تنافس فيه مع المصارع الأرميني. وعلى الرغم من تراجعه في الحساب في بداية اللقاء بفارق كبير فقد عاد عودة مهيبة ليحصد الذهبية الأوروبية وفقا لمبدأ النقطة الاخيرة.

يذكر أن المنتخب الأذربيجاني للمصارعة الحرة حصد في بطولة أوروبا 3 فضيات وبرونزية.