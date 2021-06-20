تسيير رحلات جوية من داغستان الى باكو
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠٢١ [٠١:١٠]
محج قلعة، 20 يونيو، أذرتاج
تنفذ شركة "أس 7 ايرلاينز" الروسية رحلات جوية من محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الى باكو.
أفادت أذرتاج عن الناطقة باسم مطار محج قلعة سابورا محمدوفا قولها إن الرحلات تنفذ ليلة الأحد أسبوعيا ومن المخطط تسيير اول رحلة في 4 يوليو وتذاكر الرحلة معروضة للبيع حاليا.
واضافت أن الركاب الراغبين في مسافرة أذربيجان من المطلوب منهم ابراز شهادة كوفيد 19 الصادرة قبل 72 ساعة من الرحلة.
عبد الله يفا مراسلة أذرتاج
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