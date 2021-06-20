بيان وزارة الدفاع بشأن خرائط الحقول الملغومة في محافظة أغدام

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

علق العقيد أنار ايوازوف الناطق باسم وزارة الدفاع على معلومات متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي تدعي بصحة 50 في المائة من قسمها و20-30 في المائة من قسمها الاخر من خرائط الحقول الملغومة في محافظة أغدام التي سلمتها أرمينيا الى أذربيجان.

وقال العقيد ايوازوف لوكالة أذرتاج بهذا الصدد:

"اود أن اذكر قبل كل شيء أن الخبراء يحللون تحليلا كاملا الخرائط حاليا.

وفي الوقت ذاته، يجري تنفيذ هذا العمل عمليا في الحقول. فلذلك من السابق لأوانه بشيء تعبير رأي عن مستوى موافق تصاميم الخرائط مع المعايير. وزد عليه أن الحديث لا يدور عن خريطة حقول أغدام الملغومة فقط بل ولكن ممارسة تحليل الخرائط الملغومة التي حصلنا عليها الى الحين عامة.

وأحب أن أكرر مرة اخرى أن نتائج ستحرز في هذا الصدد ستعمم نظاميا عند حينها."