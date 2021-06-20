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    أرمينيا تنظم الانتخابات البرلمانية

    ٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٢]

    باكو، 20 يونيو، أذرتاج

    تنظم أرمينيا الانتخابات البرلمانية.

    أفادت أذرتاج أن عملية الاقتراع انطلقت الساعة 8.00 حسب التوقيت المحلي وتنتهي 20.00.

    وتم تسجيل 21 حزبا و4 كتل للمشاركة في الانتخابات.

    يذكر أن التنافس الرئيسي يجري في الانتخابات بين القائم باعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس السابق روبرت كوتشاريان.

     

     

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تنظم الانتخابات البرلمانية
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    أرمينيا تنظم الانتخابات البرلمانية