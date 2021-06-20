باكو، 20 يونيو، أذرتاج اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مواعيد الانتقالات للموسم الجديد الـ2021/2022م منقسمة الى اثنتين والنافذة الصيفية مفتوحة بين الفترة ما بين 10/06/2021م و01/09/2021م فيما تنظم الانتقالات الشتوية خلال 10/01/2022م و09/02/2022م.

AZERTAG.AZ : ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم تعلن مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية

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