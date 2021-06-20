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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    باكو، 20 يونيو، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا.

    تقدم وكالة أذرتاج مقاطع الفيديو المذكورة عن مكتب إعلام وزارة الدفاع:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16241756602721158906.mp4

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني
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