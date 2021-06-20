وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
باكو، 20 يونيو، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا.
تقدم وكالة أذرتاج مقاطع الفيديو المذكورة عن مكتب إعلام وزارة الدفاع:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16241756602721158906.mp4
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