"إعلان شوشا" يحدد آليات سياسية قانونية لعلاقات التحالف بين أذربيجان وتركيا

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

يحدد الطرفان آليات سياسية وقانونية لإقامة علاقات التحالف مسترشدين باستقلال جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا وسيادتهما ووحدة اراضيهما وسلامة حدودهما المتعارف عليها دوليا ومبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفان يشيران الى ضرورة التنسيق في السياسة الخارجية والمشاورات السياسية الثنائية المنتظمة وبالتالي يشيران في هذا المجال الى أهمية الأنشطة في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا.

يمارس الطرفان السياسة الخارجية المستقلة الهادفة الى حماية وضمان مصالحها الوطنية. يبذل الطرفان جهودا مشتركة في تطوير العلاقات الدولية المبنية على السلام والصداقة وحسن الجوار من خلال الاستقرار والرفاهية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كذلك في مجال حل قضايا الامن الإقليمي والعالمي والاستقرار.

سيعمق الطرفان التعاون الثنائي مع اتخاذ موقف قريب او متطابق من خلال إظهار التضامن والدعم المتبادل في المسائل الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك وسيدعمان بعضهما بعضا في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي ومجلس التعاون التركي ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.