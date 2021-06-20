"إعلان شوشا": أذربيجان وتركيا ستقدمان مساعدة ضرورية في الدفاع لبعضهما بعضا بناء على ميثاق الأمم المتحدة

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

في حالة إقدام دولة ثالثة او دول على تهديد او اعتداء على استقلال أي من الطرفين وسيادته ووحدة اراضيه وسلامة حدوده المتعارف عليها دوليا او امنه، سيقوم الطرفان بمشاورات مشتركة وسيطلقان مبادرة بناء على اهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة بغرض إلغاء هذا التهديد او العدوان وسيقدمان بعضهما بعضا المساعدة الضرورية بناء على ميثاق منظمة الأمم المتحدة. سيتم تحديد حجم هذه المساعدة وشكلها عن طريق المناقشات العاجلة وبالتالي سيقرر حول تلبية طلب الدفاع لاتخاذ تدابير مشتركة وسيتم تنسيق نشاط كيانات القوة والإدارة للقوات المسلحة.

سيعقد مجلسا الامن للطرفين اجتماعات مشتركة منتظمة متعلقة بمسائل الامن القومي، وستناقش في هذه الاجتماعات المصالح القومية ومسائل الامن الإقليمي والدولي التي تمس بمصالح الطرفين.

سيواصل الطرفان جهودهما المشتركة في مجال إعادة بناء وتحديث القوات المسلحة للبلدين الشقيقين وفقا للمتطلبات المعاصرة.

سيدعم الطرفان الأنشطة في مجال إعادة الأوضاع الى نصابها في المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني مع عملية تطهير الأراضي الملغومة من الألغام.