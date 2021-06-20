"إعلان شوشا": التعاون العسكري السياسي بين الدولتين ليس ضد الدول الثالثة

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

سيشجع الطرفان تبادل العسكريين وتنظيم دورات التعليم والتدريبات المشتركة وتعزيز إمكانيات العمل المشترك للقوات المسلحة للبلدين والتعاون الوثيق في التحكم في الأسلحة والذخائر المعاصرة وتنسيق أنشطة الكيانات والهيئات المعنية بهذا الغرض، ذلك لأجل تعزيز قدراتهما الدفاعية وامنهما العسكري. وستدعم أذربيجان وتركيا تنظيم التدريبات العسكرية مع جيوش البلدان الصديقة الأخرى.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين سيقومان بتبادل التكنولوجيا البحرية والجوية والفضائية نظرا لالتزاماتهما القومية والدولية، وبالتالي سيروجان تنفيذ مشاريع مشتركة بغرض تطوير المهارات المشتركة وسيقدمان إسهاما إيجابيا في تطوير تقنيات الصناعات الدفاعية المشتركة وسيزودان بالأسلحة والذخائر التي في حوزتهما، وسيروجان بشكل متبادل تقنيات انتاجهما وسيدعمان إنشاء مجالات انتاج غير موجودة حاليا في بلديهما، وإجراء الدراسات المشتركة واعمال الإنتاج المشتركة، التعاون بين هيئات الصناعات العسكرية للبلدين في الأسواق الداخلية والدولية في مجالات التكنولوجيا والمنتجات العسكرية والخدمات العسكرية.

ويعلن الطرفان ان التعاون العسكري السياسي الذي يتم تطويره بين الدولتين ويستجيب لمصالحهما القومية ليس ضد الدول الثالثة.