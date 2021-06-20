"إعلان شوشا": البلدان الشقيقان سيواصلان تنسيق العمل للاستفادة المثمرة من ممر الغاز الجنوبي

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

سيزيد الطرفان من مساعيهما في مجال تنويع الاقتصاديات الوطنية والصادرات الوطنية في علاقاتهما التجارية الاقتصادية، وكذلك إقامة الإنتاج المشترك في المجالات الواعدة وتطوير الظروف الأكثر ملاءمة للتنمية المفيدة المتبادلة للتعاون في الاستثمارات. ستتخذ أذربيجان وتركيا تدابير في مجال إنشاء آليات لتنظيم حرية حركة البضائع بينهما.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في "إعلان شوشا" في علاقات التحالف بين أذربيجان وتركيا.

كما جاء في الإعلان: يؤكد الطرفان الدور الريادي لتركيا وأذربيجان في تنفيذ ممر الغاز الجنوبي الذي يساهم في امن الطاقة للمنطقة وأوروبا ويضمن تنويع مصادر الغاز الطبيعي وطرق نقله.

سيواصل الطرفان تنسيق المساعي الرامية الى الاستفادة المثمرة لممر الغاز الجنوبي وتطويره الكثير. أعرب الطرفان عن نيتهما في مواصلة تكثيف المساعي التي ستساهم في التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية لتعزيز امن الطاقة الإقليمي نظرا لإرهاصات في قطاع الطاقة العالمي.

سيعزز الطرفان التعاون بينهما بغرض زيادة تنافسية ممر النقل الدولي بين الشرق والغرب وممر النقل الدولي الأوسط الذي يعبر أراضي البلدين. سيعزز أذربيجان وتركيا إمكانيات الترانزيت والنقل في أقسام ممار النقل الدولي في أذربيجان وتركيا من خلال الاستفادة من تقنيات أنظمة النقل الذكية.