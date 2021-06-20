"إعلان شوشا": المستوى الحالي للعلاقات التركية الأذربيجانية يساهم في السلام والرفاه في المنطقة والعالم

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

يشير الطرفان الى ان افتتاح ممر بين المحافظات الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان (ممر زنكزور) التي يربط أذربيجان بتركيا وانشاء سكة الحديد نخجيوان – قارس كاستمرار لذلك الممر سيقدمان إسهاما مهما في تكثيف علاقات النقل والمواصلات بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين يؤكدان ان المستوى العام للعلاقات القائمة بين تركيا وأذربيجان يعطي إسهاما في السلمين الدولي والاقليمي والرفاهية، ان العلاقات تؤدي الى السلم والرفاهية ليست فقط للبلدين فحسب بل للمنطقة بأسرها وستخدم الاستقرار والسلام ومصالح البلدان على رأسها بلدان المنطقة.

سيوسع الطرفان وسيعمقان مساعيهما المشتركة وتعاونهما في مجال مكافحة التهديدات والتحديات المختلفة التي تؤثر سلبا على الاستقرار والامن في المنطقة والعالم، لاسيما الإرهاب وكافة اشكالها وظواهرها وتمويلها ونشر أسلحة الدمار الشامل والجرائم المنظمة وغسل الأموال وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.

تدين جمهورية أذربيجان كل الأنشطة الموجهة ضد سيادة جمهورية تركيا ووحدة أراضيها وسلامة حدودها واستقرارها وامنها، بما فيها كل أشكال وظواهر الإرهاب وتدعم بشدةٍ مكافحة الإرهاب التي تنفذها جمهورية تركيا.