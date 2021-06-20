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    "إعلان شوشا" يشجع اتخاذ الخطوات المشتركة وإظهار التضامن من قبل الشتات الاذربيجاني والتركي

    ٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

    سيوحد الطرفان مساعيهما بغرض المزيد من تطوير التعاون بين الشتات الاذربيجاني والتركي في البلدان المختلفة واتخاذ خطوات موحدة لحل القضايا التي يواجهانها والتضامن معهما.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين سيروجان تنسيق نشاط الشتات والدعم المتبادل في تقديم بلديهما وتوصيل الحقائق التاريخية المتعلقة بحماية المصالح القومية الى المجتمع الدولي.

    يؤكد الطرفان ان المزاعم غير المبررة لأرمينيا ضد تركيا، وتزوير التاريخ ومحاولات تسييس الحقائق التاريخية المزورة تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة وتدعم بشكل لا لبس فيه مساعي تركيا التي فتح أبواب ارشيفاتها فيما يتعلق بأحداث عام 1915، تلك المساعي التي تهدف الى فتح ارشيفات في أرمينيا وفي البلدان الأخرى وبدء الأبحاث من قبل المؤرخين في هذا الموضوع.

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