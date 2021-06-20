"إعلان شوشا": سيقدم دعم حكومي ضروري لتعميق العلاقات الوثيقة بين شعبي أذربيجان وتركيا

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

يعرب الطرفان عن ارتياحهما للاتفاق الذي تم التوصل اليه حول زيارة مواطنيهما الى بعضهما البعض ببطاقتهم للهوية ويشيران الى الأهمية الاستثنائية لهذا الاتفاق من حيث التقارب بين شعبينا والروابط بين الناس ويشيدان اتخاذ التدابير ذات الصلة لتسهيل إجراءات منح حق الإقامة لمواطني الطرف في أراضي الطرف الآخر بشكل متبادل.

أفادت وكالة أذرتاج الطرفين سيطوران وسيعززان العلاقات الوثيقة المبنية على القيم المشتركة بين شعبيهما في مجالات الشئون الإنسانية والضمان الاجتماعي والعلم والتعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، ذلك من خلال ضمان دعم الدولة الضروري. بهذا الغرض سيتم تنفيذ أنشطة مستمرة مشتركة من قبل الهيئات المعنية لكلا البلدين.