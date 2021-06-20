باكو، 20 يونيو (أذرتاج) سيضمن الطرفان تقديم الدعم الاجتماعي الضروري للظواهر الأساسية للقيم المشتركة للشعبين وينفذان النشاط المشترك في حماية تراثهما التاريخي والثقافي. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين لفتا الى زيادة المساعي الوطنية والدولية التي ستخدم الوحدة والرفاهية للعالم التركي. سيعزز الطرفان التعاون المشترك في مجال تبليغ وترويج التراث الثقافي التركي على الصعيد الدولي. سيعطي الطرفان دفعة للأنشطة المنفذة في إطار مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية والأكاديمية التركية وصندوق الثقافة التركية وتراثها وتركصوي والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية بغرض تعزيز التضامن التركي.

AZERTAG.AZ : "إعلان شوشا": سيعزز التعاون المشترك في تبليغ التراث الثقافي التركي على الصعيد التركي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده