رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يصل الى باكو لمشاهدة مباراة سويسرا وتركيا

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إينفانتينو الى باكو عاصمة أذربيجان لمشاهدة مباراة سويسرا وتركيا المنظمة ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الاولى لبطولة كأس امم اوروبا يورو 2020م على ملعب باكو الاولمبي.

أفادت أذرتاج أن ساعة انطلاق المباراة 20.00 حسب توقيت باكو.

منتخب تركيا خسر امام ايطاليا بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الاولى ثم أمام ويلز بهدفين نزيهين فيما تعادل سويسرا مع ويلز في الجولة الاولى بهدف لكل واحد منهما بينا تغلب ايطاليا في الجولة الثانية على سويسرا بثلاثة اهداف دون رد.

يذكر أن ملعب باكو الاولمبي يستضيف كذلك احدى مباريات مرحلة ربع النهائي في 3 يوليو ايضا.