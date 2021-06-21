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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٠٢]

    باكو، 21 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0161

    دولار أسترالي AUD 1 1.273

    روبل بلاروس BYN 1 0.6765

    ريال برازيلي BRL 1 0.334

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1181

    كرون دنماركي DKK 1 0.2711

    لاري جورجي GEL 1 0.5373

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.3631

    دينار الكويت KWD 1 5.6425

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

    جنيه مصري EGP 1 0.1085

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0951

    كرون النرويج NOK 1 0.1958

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4429

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4288

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2623

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1502

    دولار تايوان TWD 1 0.0608

    ليرة تركيا TRY 1 0.1938

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1821

    كرون التشيك CZK 1 0.0788

    يوان الصين CNY 1 0.2628

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3452

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5186

    كرون السويد SEK 1 0.1973

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8423

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1494

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.5485

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2271

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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