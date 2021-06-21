باكو، 21 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0161 دولار أسترالي AUD 1 1.273 روبل بلاروس BYN 1 0.6765 ريال برازيلي BRL 1 0.334 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1181 كرون دنماركي DKK 1 0.2711 لاري جورجي GEL 1 0.5373 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.3631 دينار الكويت KWD 1 5.6425 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0821 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0951 كرون النرويج NOK 1 0.1958 زلوتي بولندا PLN 1 0.4429 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4288 دولار سنغافورة SGD 1 1.2623 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1502 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.1938 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1821 كرون التشيك CZK 1 0.0788 يوان الصين CNY 1 0.2628 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3452 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5186 كرون السويد SEK 1 0.1973 فرنك سويسرا CHF 1 1.8423 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1494 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.5485 بيسو تشيلي CLP 100 0.2271 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده