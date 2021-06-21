البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0161
دولار أسترالي AUD 1 1.273
روبل بلاروس BYN 1 0.6765
ريال برازيلي BRL 1 0.334
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1181
كرون دنماركي DKK 1 0.2711
لاري جورجي GEL 1 0.5373
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.3631
دينار الكويت KWD 1 5.6425
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097
بيسو المكسيك MXN 1 0.0821
جنيه مصري EGP 1 0.1085
لاي مولدوفا MDL 1 0.0951
كرون النرويج NOK 1 0.1958
زلوتي بولندا PLN 1 0.4429
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4288
دولار سنغافورة SGD 1 1.2623
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1502
دولار تايوان TWD 1 0.0608
ليرة تركيا TRY 1 0.1938
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1821
كرون التشيك CZK 1 0.0788
يوان الصين CNY 1 0.2628
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3452
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5186
كرون السويد SEK 1 0.1973
فرنك سويسرا CHF 1 1.8423
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1494
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.5485
بيسو تشيلي CLP 100 0.2271
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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