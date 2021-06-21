بدء قضية جنائية بشأن التدمير المتعمد للغابات الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة الأرمينية

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

كما أبلغنا سابقا إنه انتهاكا صارخا للمعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وكذلك مطالب اتفاقية برن المتعلقة بحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية عام 1979م مسا ببيئة جمهورية أذربيجان بغية الحاق أضرار واسعة النطاق ومستمرة وخطيرة ارتكبت جريمة الإهاب البيئي ضد بلدنا بالتدمير المتعدة للغابات التي تعد ثروة طبيعية في جمهورية أذربيجان والتي تضمنت الأشجار القيمة ومتعددة السنوات.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن التحقيق مع الحادث كشف عن قيام القوات المسلحة الأرمينية بأوامر عن قيادة أرمينيا العسكرية السياسية بارتكاب أعمال وحشية بربرية مخربة للمرة الأخرى عن طريق الحاق إضرار مالية تقدر حاليا مليونا و511 ألف و330 مانات لبلدنا نتيجة قطع غير قانوني قبيل تحرير محافظة لاتشين من الاحتلال الأرميني التي تملك النباتات والحيوات النادرة عبر العالم لـ1818 عدد من الأشجار مختلفة الأنواع والجنس ومتعددة السنوات.

وفتحت النيابة العامة ملفا جنائي بالوقائع بالمادة الـ 4ر2ر259 قطع الأشجار غير القانوني بعدد كثير جدا وغيرها من المواد ذات الصلة وأحيل الملف الجنائي إلى إدارة المباحث لدى النيابة العامة للتحقيق الشامل معه.