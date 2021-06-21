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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الكازاخي

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 21 يونيو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 يونيو اليوم نائب رئيس الوزراء الكازاخي وزير الخارجية مختار تلوبردي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الكازاخي
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