الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الكازاخي
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 يونيو اليوم نائب رئيس الوزراء الكازاخي وزير الخارجية مختار تلوبردي.
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