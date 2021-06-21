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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد القوات البرية الباكستاني

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع قائد القوات البرية بجمهورية باكستان الإسلامية الجنرال قمر كافيد باكوان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد القوات البرية الباكستاني
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد القوات البرية الباكستاني