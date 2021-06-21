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    رياضة


    رئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 21 يونيو، أذرتاج

    التقى رئيس رابطة اتحادات كرة القدم الأذربيجانية رونق عبد الله يف برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني اينفانتينو الذي زار باكو لمشاهدة مباراة سويسرا وتركيا المنظمة على ملعب باكو الأولمبي ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الرابطة الأذربيجانية أن الطرفين تبادلا الآراء في اللقاء حول المباريات المنظمة في باكو ضمن يورو 2020م واعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الارتياح من المستوى العالية للأعمال التنظيمية.

    AZERTAG.AZ :رئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
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